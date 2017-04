Le projet Software Heritage fait un pas en avant avec cette convention signée entre l’INRIA et l’UNESCO.

Le projet Software Heritage vise à collecter et préserver le patrimoine logiciel librement accessible au public (pas uniquement sous licence libre donc), nous vous en avions déjà parlé. C’est un projet de très grande ampleur. Celui-ci rassemblerait actuellement 55 millions de projets et plus de 3 milliards de fichiers source, rien de moins.

L’infrastructure est développée sous licence libre et utilise le logiciel Phabricator. Et le travail continue avec la signature, en présence notamment du président de la République, d’une convention entre l’INRIA et l’UNESCO pour collaborer sur ce projet.

C’est un travail gigantesque mais les logiciels publiquement accessibles font désormais parti de notre patrimoine mondial, il est donc naturel de les collecter et les préserver.

Liens :

Le site de Software Heritage

La forge du projet