C’est quoi DataOps ?

DataOps est une pratique de plus en plus utilisée par les grandes entreprises dont les équipes de data scientists, développeurs et autres spécialistes des données entraînent des modèles d’apprentissage automatique et les mettent en production.

La méthodologie DataOps a pour objectif de créer un workflow agile, en libre-service, qui favorise la collaboration transversale et stimule la créativité, dans le respect des règles de gouvernance des données. Accélérant la valorisation des données, elle se caractérise par des processus ainsi que par l’utilisation de technologies facilitatrices, telles que la plateforme MapR.

MapR Converged Data Platform 6.0 & DataOps

Réponse dans le communiqué officiel :

« Dans la Version 6.0, les capacités spécifiques de notre plateforme sont axées sur trois aspects essentiels du DataOps : automatisation du bon fonctionnement et de l’administration des clusters, sécurité et gouvernance des données, accélération de l’apprentissage automatique et de l’analytique. », commente Anoop Dawar, vice-président gestion et marketing produits de MapR. « DataOps est une évolution majeure, permettant aux entreprises de valoriser leurs données le plus rapidement possible. Nous ne cessons de faire évoluer la plateforme MapR afin de répondre aux besoins de tous ceux qui traitent des données : data scientists, personnel opérationnel, professionnels de la sécurité. »

La nouvelle version apporte en outre une mise à jour de MapR Expansion Pack (MEP). MEP 4.0 comprend un nouveau conteneur MapR pour les développeurs, leur permettant de créer de nouvelles applications et services, ou de se former sur MapR. Elle comprend également le support pour la nouvelle version Apache Myriad 0.2 avec des améliorations en matière de sécurité et la possibilité de gérer les appels Mesos, et un support étendu de Hive sur les tables MapR-DB JSON. Plus de détails sur MEP 4.0 sont disponibles ici.

Site web