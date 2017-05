La première bêta de PostgreSQL 10 vient d’être publiée. Suivant ce rythme, on peut espérer une publication de PostgreSQL 10 pour la rentrée.

Cette version contient une pré-version de toutes les fonctionnalités disponibles dans la version finale. Quelques modifications peuvent encore intervenir. Les utilisateurs peuvent désormais tester leurs applications avec cette version en prévision de la version finale.

Principales fonctionnalités de la version 10

La nouvelle version contient de nombreuses fonctionnalités nouvelles. Ces fonctionnalités faciliteront les extensions internes (scale up) et externes (scale out) des infrastructures PostgreSQL :

Réplication logique : Option intégrée pour la réplication de tables spécifiques ou la migration ;

Partitionnement de table natif : partitionnement par liste ou intervalle comme objets natifs ;

Parallélisme de requête additionnel : inclusion des parcours d’index, bitmap et merge joins ;

Quorum Commit pour la réplication synchrone : s’assurer contre la perte de plusieurs nœuds.

Cette version inclut également 3 améliorations concernant les connexions à PostgreSQL (à tester) :

Authentification SCRAM, pour des accès par mot de passe plus sûrs ;

"Failover" multi-hôtes, connexion au premier nœud disponible dans une liste d’hôtes ;

paramètre target_session_attrs, pour permettre au client de demander un hôte en lecture/écriture.

Il s’agit de la première version bêta pour la version 10. Le projet PostgreSQL publiera d’autres bêta, si nécessaire, puis une ou plusieurs release candidates, jusqu’à la version finale, fin 2017. Pour plus d’informations et des suggestions sur la manière de tester les bêta, on peut se référer à la page Beta Testing.