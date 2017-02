Valve soutient Linux depuis longtemps. De plus en plus de jeux sont disponibles pour celui-ci, 3 000 d’après les derniers chiffres, et un système dédié a même été développé, SteamOS. Et ce rapprochement continue, malgré le fait que les joueurs sous Linux sur sa plateforme ne soit que très peu nombreux. Nouvelle annonce de Steam, son environnement SteamVR, système qui permet de faire le lien entre l’API Open VR et les périphériques, sera prochainement disponible pour le système libre. Pour le moment, il n’y a que le client public en bêta. Quelques bugs restent encore à corriger semble-t-il.

Quelques conditions techniques sont tout de même requises pour pouvoir en profiter, notamment certaines versions des pilotes Nvidia ou AMD, disponible sur Github, ou encore la version 5.6 bêta d’Unity.

