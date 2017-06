La Student DemoCup (SDC) est un événement organisé chaque année lors du Paris Open Source Summit. Objectif : dénicher toutes les innovations du numérique en matière d’open source et logiciel libre.

Jennifer Châtelet, Responsable de l’Open Source School Executive Education, fait partie du comité d’organisation de SDC. A ce titre, elle appelle tous les étudiants à tenter leur chance et à rivaliser d’inventivité pour ce concours.

L’Open Source School appelle les étudiants à proposer des projets innovants !

Articulée autour de l’idée d’innovation ouverte portée par l’Open Source et l’Open Data, la SDC 2017 récompensera les projets des étudiants soumis dans l’un des trois thèmes :

Ecosystème du numérique ouvert

Technologies et Devops

Business et Start Up

Seuls ou par équipe, les étudiants peuvent se lancer dans des projets innovants s’appuyant sur des développements et des technologies libres, Open Source ou de type Open Data. Un projet dans chaque catégorie sera récompensé le 6 décembre 2017.

La SDC 2017 se tiendra le 6 décembre prochain aux Dock de Paris (Aubervilliers).

Le site web