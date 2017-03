SUSE a finalisé l’acquisition des actifs technologiques et des équipes de Hewlett Packard Enterprise (HPE) dédiées aux activités IaaS OpenStack et PaaS CloudFoundry, conformément à l’annonce faite en décembre dernier.

SUSE s’appuiera sur ces nouveaux actifs pour « enrichir sa solution d’infrastructure as a service (IaaS) OpenStack, ainsi que pour accélérer son entrée sur le marché des plateformes as a service (PaaS) Cloud Foundry », dit le communiqué.

Les actifs OpenStack acquis seront intégrés à l’environnement SUSE OpenStack Cloud, tandis que les nouveaux actifs CloudFoundry et PaaS permettront à SUSE de commercialiser une plateforme d’entreprise SUSE CloudFoundry PaaS certifiée à l’attention de ses clients et des partenaires de son écosystème.

Par ailleurs, HPE a désigné SUSE comme son partenaire open source privilégié pour les solutions Linux, OpenStack et PaaS CloudFoundry. Les deux sociétés ont par ailleurs paraphé un accord non exclusif aux termes duquel HPE pourra intégrer en OEM les technologies OpenStack IaaS et CloudFoundry PaaS de SUSE dans ses solutions Helion OpenStack et Helion Stackato.

Source : Suse