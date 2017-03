Le succès du langage développé par Apple et placé en open source continue de s’affirmer.

Swift, le langage open source créé par Apple et publié en juin 2014, a connu un rapide succès dans la communauté de développeurs Apple. Ayant pour objectif de remplacer Objective-C, notamment pour le développement mobiles et iOS, il a réussi à rapidement s’imposer. Preuve en est, l’index Tiobe, qui crée un classement des langages les plus appréciés en analysant notamment les recherches sur les moteurs de recherche, le fait entrer dans le top 10.

Objective-C, lui, se retrouve à la 15e place, malgré une importante base d’utilisateur. Swift est également dans le top 10 du classement PyPL, Popularity of Programming Language Index.

Son caractère open source a certainement contribué à cette ascension et à sa popularité.

Liens :

Le site de Swift

Le classement Tiobe

Le classement PyPL