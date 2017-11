La filiale de Deutsche Telekom est partenaire de l’OpenStack Day 2017 organisé par l’Association des utilisateurs francophones d’OpenStack (OpenStack-fr). L’occasion de mettre en avant son offre de cloud Public, Open Telekom Cloud (OTC) basée sur OpenStack.

Lancé en mars 2016, « Open Telekom Cloud (OTC) de T-Systems est un cloud public combinant la flexibilité des ressources IT avec le service client et des règles européennes strictes en matière de protection des données », précise l’entreprise dans son communiqué.

T-Systems a choisi OpenStack comme base technologique pour OTC, afin de maintenir le développement et l’intégration aussi simples et « ouverts » que possible.