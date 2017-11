Pourquoi utiliser principalement TYPO3 comme CMS ?

« Chez Computer-Zauber, on nous pose souvent cette question suivi d’une remarque : Personne ne peut gérer un contenu lui-même, c’est trop difficile. Merci, grâce à cette remarque je peux maintenant aborder le sujet de la bonne façon.

Le triumvirat TYPO3 Community, TYPO3 Association et TYPO3 GmbH répond à toutes les attentes qu’un site web a besoin dans le domaine public. Ce trio offre la garantie d’un CMS constamment innovant, moderne, sécurisé et ça, peu importe si vous êtes une start-up, un entrepreneur ou une grande entreprise mondiale. TYPO3 propose de multiples fonctions, comme le plurilinguisme, la mise en place de différents éditeurs (en fonction du travail de l’éditeur) avec des communiqués ciblés, des utilisateurs multiples, de la sécurité et de l’extension. Avec « cal » (calendrier T3) par exemple, il gère le traitement et la réservation des rendez-vous pour apprendre des tests objectifs à l’école. »

Quelles solutions proposez-vous pour manipuler correctement TYPO3 ?

« Nous proposons des formations individuelles, c’est même notre priorité ! Vous savez c’est mauvais quand l’utilisateur dit, je verrai par moi-même, je suis sûr que je peux le faire… Cela conduit à des commentaires négatifs plus souvent que l’inverse. Pendant plus de 10 ans maintenant, je me suis autoformé et j’ai réussi à enseigner à des personnes sans affinités avec l’informatique, la maintenance de leur propre site web. Cette expérience me permet aujourd’hui de mettre un point d’honneur sur les cours de formation. En plus TYPO3 propose un backend clair et structuré de façon intuitive. Ça fait sens pour les éditeurs, ça permet de limiter les droits et d’éviter le chargement supplémentaire sur la plateforme. Ce système simplifie la manipulation. »

Comment TYPO3 a permis de moderniser le CMS ?

« Je pense que ce changement est dû aux vrais pionniers en relation avec la TYPO3 Community. Ces pionniers pourraient être des individus comme Jo Hasenau (Gridelementen, …), Wolfgang Wagner (créateur de jweiland.net vidéo training and books) ou des compagnies comme Pixelant AB (t3kit, frontend editor) ou dkd (Solr, t3kit, …). Tout le travail des pionniers (petits ou grands) a pour objectif de briser les limites. En 2014 pour la conception de T3UXW17, Jo et Petra Hasenau ont hébergé un autre TYPO3 Experience Utilisateur Week-end. Pendant un week-end, 30 personnes travaillant comme designers, programmeurs, développeurs de base… se sont retrouvés au milieu de nulle part. Retirés dans les montagnes du Harz, sans aucune distraction, ils ont planifié, testé et développé pour trouver comment TYPO3 pourrait devenir meilleur. Cela a abouti à des améliorations pour le backend ainsi que pour les fondations des distributions. L’idée de l’édition du frontend est née dans le Hartz, et Pixelant s’est lui-même préoccupé de son développement ultérieur. Les idées pour les visites guidées et pour les « formes » des extensions se sont aussi forgées là. Tritum a pris en charge le développement d’une expansion « formel ». Un sujet important, celui du traitement de la traduction, certains des changements développés ont déjà été intégrés dans le corps de TYPO3.

Je trouve ça incroyable de voir combien de choses sont devenues bien plus simples pour les éditeurs et les programmeurs. »

Des études prouvent la haute sécurité de TYPO3, comment l’expliquez-vous ? « TYPO3 doit sa sécurité à son équipe de base. L’équipe de base travaille sans relâche pour garder la sécurité TYPO3, ce qui est aussi vrai pour les extensions qui peuvent être téléchargées pour TYPO3. Vous pouvez signaler toutes les petites choses qui arrivent au travail et les critiques sont toutes suivies. TYPO3 garantie des améliorations continues avec des interactions collectives. »

Quelles sont les possibilités pour encourager le développement de TYPO3 ?

« Si vous n’êtes pas un développeur et que vous aimez votre site en TYPO3, ou alors vous gagnez de l’argent en utilisant TYPO3, vous pouvez utiliser différentes possibilités pour soutenir son développement ultérieur. Nous sommes actuellement à la recherche de sponsors pour le T3UXW. Par exemple, vous pourrez promouvoir le développement futur du traitement de la traduction et beaucoup d’autres idées créatives. Comme dis précédemment, beaucoup d’idées ont muri ici et peut-être, vous trouverez que votre site bénéficie déjà de ces innovations. Et si vous cherchez un support permanent alors vous pouvez choisir une des quatre associations membres.

Un grand nombre de freelances et d’agences sont déjà membres volontaires de l’association TYPO3 et pour ma part il est de mon devoir de devenir membre aussi. Pendant plus de 10 ans, j’ai appris à connaitre la cohésion et l’engagement de beaucoup d’utilisateur de TYPO3, et je peux seulement leur tirer mon chapeau ! La volonté d’entraide est incroyable. Et puisque tout cela est seulement possible grâce à l’aide des sponsors, je voudrais souhaiter à tous les amis, utilisateurs et amateurs de TYPO3 un bon parrainage et beaucoup de plaisir à travailler avec TYPO3 ! »

Á propos de Computer Zauber

Computer Zauber a été fondée en 2003 et offre aux petites entreprises web, les médias sociaux et les services informatiques à partir d’une source unique. Pendant ce temps, 6 employés prennent soin des différentes exigences du client.