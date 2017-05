Samsung continue de miser sur son système Tizen, qu’il utilise sur de nombreux appareils, des frigos aux smart TV. La dernière fois que nous avions parlé de Tizen dans ces colonnes, c’était loin des louages. L’OS était très critiqué pour son niveau de sécurité, mais il semblerait que Tizen 3.0 a soigné ses plaies. Le Samsung Z4 sera le premier smartphone à l’embarquer. Ce nouvel appareil, destiné aux marchés émergents, embarque un écran AMOLED de 5 pouces, 1 Go de mémoire vive, 8 Go de stockage, deux slots SIM et supportera la 4G LTE. De plus, cette nouvelle version du système apporte la prise en charge de l’API Vulkan ainsi que du runtime Crosswalk, ou encore l’apparition de S Voice.

Samsung semble avoir bien pris en compte les critiques sur la sécurité. Tizen aurait subi de nombreuses améliorations concernant la sécurité, principalement au niveau du noyau. A voir s’il arrivera à tirer son épingle du jeu entre Android et iOS.

Liens :

Le site de Tizen

La page développeurs de Tizen 3.0

Le manuel utilisateur du Samsung Z4