Samsung voudrait pouvoir s’émanciper du système de Google, Android, avec son OS Tizen. Il est de plus en plus utilisé, sur ses télévisions connectées, ses smartwatches ainsi que sur des smartphones. Et ceci dans de nombreux pays comme la Russie ou l’Inde. Samsung compte bien le développer également sur des frigos ou même des machines à laver.

Et pourtant... Le chercheur Amihai Neiderman de la société israélienne Equus software, vient en effet de présenter les résultats de son étude sur Tizen lors d’une conférence de Kaspersky. Pour être clair, d’après ce chercheur, Tizen est un très mauvais système qui ne respecte aucune des principales règles de sécurité. Neiderman a découvert de très nombreuses failles de sécurité, notamment sur la boutique d’applications de Tizen.

Alors que Samsung avait été alerté il y a plusieurs mois, sans donner de réponse, la société assure dorénavant travailler en collaboration avec Amihai Neiderman afin de corriger tous ces problèmes.

Liens :

Plus d’informations sur le site Motherboard

Le site de Tizen