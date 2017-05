Le système mobile de Google souffre d’un problème de fragmentation. Android est présent dans de nombreuses versions différentes sur les terminaux actuellement sur le marché. Problème : les constructeurs (petits et grands) ne diffusent pas toujours les mises à jour du système et les évolutions d’Anrdoid développées par Google. Pour leur défense, le processus n’est pas toujours très simple.

Pour tenter de fluidifier le processus, la société vient de dévoiler le projet Treble, qui vise justement à remédier à cela. Il sépare le framework Android des modifications développées par les constructeurs et intégrateurs pour que ces derniers puissent plus rapidement intégrer et diffuser les nouvelles versions. Plusieurs outils seront à leur disposition, mais seulement dans la prochaine version du système, Android O.

C’est une bonne nouvelle pour les utilisateurs, qui peuvent espérer voir leurs smartphones bénéficier plus souvent des nouvelles versions d’Android. Mais seulement si les constructeurs jouent le jeu et adoptent ce système, ce qui n’est pas vraiment certain.

Toutefois, Google reste responsable d’avoir cherché ces dernières années à multiplier les instances d’Android sans jamais tenter de régler une fois pour toutes l’épineuse question des mises à niveau de l’OS... conduisant parfois à des failles de sécurité jamais corrigées.