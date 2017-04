Uber a développé Deck.gl spécifiquement pour la data visualisation de données de cartographie. La société recueille bien évidemment de très nombreuses données sur ses chauffeurs et leurs trajets, données qu’elle se doit d’analyser et d’étudier au mieux afin d’en tirer partie.

Cette nouvelle version de Deck.gl a subi des améliorations, notamment au niveau de l’interface, ce qui rend l’outil plus simple d’utilisation, même pour des débutants dans ce domaine. De plus, la documentation a été complétée également afin d’aider à sa prise en main et à sa configuration.

Uber a aussi mis en ligne des données issuee de ses propres systèmes afin de servir d’exemple pour l’utilisation de Deck.gl. Un guide de mise à jour est aussi disponible afin de faciliter la migration depuis la version précédente vers cette version 4.0.

Liens :

Le site de Deck.gl

L’annonce d’Uber