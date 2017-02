LibreTaxi permet de mettre en relation clients et chauffeurs, depuis l’application Telegram, et cela... sans commission.

LibreTaxi est disponible via l’application de messagerie Telegram. Elle permet, tout comme Uber, de mettre en relation clients et chauffeurs n’importe où dans le monde. Mais, à la différence du service régulièrement décrié, celui-ci est open source et ne prélève aucune commission. Côté fonctionnement, il s’agit d’un agent conversationnel auquel on donne son lieu de départ et la destination souhaitée. Il met ensuite l’utilisateur en relation avec un chauffeur. Par contre, ce service ne dispose d’aucune vérification quant à l’identité ni aux qualifications du chauffeur.

Le logiciel est publié sous licence libre, tout le monde peut donc l’adapter et l’améliorer. De plus, il n’y a pas de société commerciale et le service est entièrement gratuit.

Liens :

Le site de LibreTaxi

Interview du créateur du projet, Roman Pushkin sur Medium