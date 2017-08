La Convention Ubuntu Europe aura lieu les 8, 9 et 10 septembre à la Cité des sciences et de l’industrie dans le capitale française.

C’est un événement grand public, professionnel et communautaire, lors duquel sont attendus 10 mille visiteurs, autour d’une programmation riche et variée de conférences, tables rondes, ateliers et démonstrations. Organisé par la communauté - mais avec le soutien implicite de Canonical -, cet événement accueillera les professionnels, les institutions, les contributeurs Ubuntu européens, et plus largement toute la communauté du Libre et le grand public. Les inscriptions se font en ligne, ici. Il existe également une page Facebook.

Le site