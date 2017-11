Cet événement permet de présenter au grand public et aux professionnels la distribution GNU/Linux Ubuntu.

Les organisateurs annoncent une quarantaine de conférences, d’ateliers, de démonstrations et de cours. Le programme complet sera disponible sur le site officiel bientôt (l’appel à proposition se clôture le 12 novembre).

Les représentants ajoutent : « Des postes en accès libre permettant de découvrir le système d’exploitation et ses programmes sont prévus et plusieurs associations du monde libriste tiendront un stand pour présenter leurs activités. Nous aurons également un espace jeune et une webradio émettra sur place. Elle aura lieu comme d’habitude au Carrefour Numérique de la Cité des sciences et de l’industrie de La Villette. »

L’accès est libre et gratuit.

Ubuntu FR