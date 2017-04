L’annonce de la publication de la dernière version du système de Canonical ne passe jamais inaperçue. Elle a été mise en ligne il y a quelques jours à peine.

Zesty Zapus, numérotée 17.04 est disponible. Elle embarque le noyau 4.10, permettant une bonne prise en charge des processeurs AMD Ryzen ainsi que des Intel Kaby Lake. Une des nouveautés importantes est que, lors d’une nouvelle installation, si le système dispose d’assez de mémoire vive, il ne faudra plus créer de partition Swap. Un simple fichier d’échange sera suffisant. La configuration des imprimantes IPP Everywhere et Apple AirPrint sera désormais automatique. Pour l’affichage, le serveur X.Org passe en version 1.19.3 et l’environnement de bureau reste Unity 7, même s’il est voué à disparaître.

Zesty Zapus sera maintenue jusqu’en janvier 2018.

Liens :

Le site de Canonical

La page des téléchargements d’Ubuntu 17.04