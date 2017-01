Mycroft, un projet open source développé par Adita Mehra, vise à apporter la technologie des assistants personnels intelligents aux systèmes Linux. C’est pourquoi, afin de faciliter l’adoption de son système par les makers et hakers, pour en avoir des contributions et des retours, il vient de mettre à disposition une image de leur assistant à installer sur un Raspberry. Nommée Picroft, cette image s’installe simplement sur une carte et il n’y a aucune configuration à faire, tout fonctionne dès la mise en route. Il suffira ensuite d’avoir un micro et un haut-parleur pour commencer à l’utiliser. Pour le premier démarrage, il faudra se connecter avec le login Pi et le mot de passe raspberry.

C’est un ambitieux projet que développe Mycroft. Un assistant personnel intelligent pour les systèmes Linux serait le bienvenue. Nul doute que de nombreux contributeurs vont s’en emparer pour le faire évoluer et l’améliorer.

Liens :

Le site de Mycroft

Explications sur le blog de Mycroft