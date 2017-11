Un atelier photo sur le développement des fichiers RAW avec RawTherapee est organisé le samedi 18 novembre à Mons (Belgique). On vous y invite ?

Dans le cadre de la Quinzaine Numérique, Technocité et Robert Viseur s’associent pour proposer une conférence et un atelier pour vous apprendre les basesdu logiciel open source RawTherapee, permettant le développement des photographies à partir du négatif numérique (fichier RAW).

A la fin de cette formation, vous aurez acquis les compétences pour utiliser les fichiers RAW, corriger l’exposition, la balance des blancs, améliorer les couleurs et le contraste, corriger les effets de perspective, le bruit et convertir en noir et blanc.

La formation a lieu en matinée.

Le site web