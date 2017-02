Il est parfois difficile de détecter un problème de sécurité sur le compte d’un utilisateur et de faire la différence entre une mauvaise manipulation et une attaque réelle. Il faut donc un outil capable de réaliser cela rapidement, notamment en contactant directement l’utilisateur concerné. D’où le projet SecurityBot. Il s’agit d’un agent conversationnel que l’on intègre à Slack et utilisant une base de données MySQL. Développé en Python et très modulaire, il pourra par la suite être intégré à d’autres outils. SecurityBot pourra recevoir les alertes du système de gestion des évènements de sécurité tout en dialoguant directement avec l’utilisateur.

Disponible aujourd’hui en open source, ce nouvel outil devrait améliorer la gestion des incidents de sécurité, en permettant de mieux détecter les faux positifs et répondre plus rapidement aux vrais problèmes.

Liens :

Annonce de DropBox

Le dépôt Github