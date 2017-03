Ce bras robotique vise, avant tout, les étudiants et les enfants pour aider à l’apprentissage de l’informatique.

Niryo One est un bras robotique construit à base de Raspberry, d’Arduino, du système Robot Operating System et d’une imprimante 3D. Les plans seront publiés en open source.

Développé par la star-up française Niryo, le projet est en cours de financement sur Kickstarter. Le but est de rendre accessible la robotique au plus grand nombre, à l’aide d’outils abordables. Le bras possède plusieurs systèmes de contrôle, suivant le niveau de son utilisateur. Il existe notamment une application utilisant Blockly, pour être accessible aux plus jeunes.

Niryo One peut être acheté tout prêt ou en kit, avec les pièces à imprimer soi-même. Il dispose de sept outils mais il est aussi possible d’en fabriquer de nouveaux. Le financement a dépassé la moitié des fonds et il reste près de 40 jours. Le kit complet est disponible au prix de 119 €.

