La HiKey 960 est issue de la collaboration entre le constructeur Huawei et le géant Google. Malgré sa forte ressemble extérieure avec un Raspberry, les performances n’ont rien à voir. C’est une version largement améliorée. Fonctionnant à l’aide d’un puce Kirin 960, la HiKey 960 embarque huit cœurs (4 Cortex-A73 tournant à 2,4 Gh et 4 CorteA53 à 1,8 Gh), 3 Go de mémoire vive LPDDR4 ainsi qu’un GPU supportant la vidéo 4K. Elle dispose également du Wifi, du Bluetooth et de 32 Go de stockage. Fonctionnant aussi bien sous Linux que sur Android, elle utilise une plateforme ARM.

Pour le prix, étant donné les performances, on est loin du Raspberry. La HiKey 960 sera vendue à 219 €. Elle ne se destine donc clairement pas au grand public mais plutôt aux professionnels et aux développeurs.

Liens :

Plus d’informations sur le site d’Android Open Source Project

Le site de Huawei