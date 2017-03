Ils sont une trentaine, dont Microsoft, Intel, Crédit Suisse ou encore UBS. Le but de cette nouvelle organisation à but non lucratif ? Développer de nouveaux outils autour de la technologie Ethereum afin de l’adapter au mieux aux entreprises. Ce projet open source vise à créer une nouvelle mouture d’Ethereum qui pourrait être déclinée suivant les besoins de l’entreprise utilisatrice.C’est déjà ce qu’a fait JPMorgan avec son système Quorum. D’après une récente étude, l’usage de la chaîne de bloc pourrait faire économiser entre 8 et 12 milliards par an aux banques au niveau des infrastructures.

Ce projet se veut également une alternative à Hyperledger Foundation, initiée par la Fondation Linux mais largement dominée par IBM.

