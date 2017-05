Vous entendez parler du système libre ? Vous n’avez jamais été plus loin que l’envisager ? « Débuter avec Linux » va vous permettre de progresser petit à petit, jusqu’à devenir un utilisateur avancé de Linux et de la ligne de commande.

Vous y apprendrez à installer le système, à utiliser son interface graphique et à l’administrer dans de bonnes conditions afin de bénéficier d’un Linux « aux petits oignons ».

Nous l’avons lu. Ce livre est vraiment complet et traite de tous les principaux aspects dans l’utilisation de Linux, de la gestion des utilisateurs et des droits, à l’installation de logiciels en passant par la gestion du réseau et du Wi-Fi.

C’est un ouvrage qui s’adresse à tous les curieux voulant s’initier à Linux, aux étudiants et professionnels ainsi qu’aux personnes souhaitant redonner vie à leur ancien ordinateur. Le livre se base sur l’utilisation de Slackware Linux, qui n’est pas la plus populaire des distributions mais intéressantes d’un point de vue pédagogique. « Débuter avec Linux » est disponible au prix de 29,90 € sur le site des éditions Eyrolles.

Auteur : Kiki Novak

Editeur : Eyrolles

Nb de pages : 522

ISBN13 : 978-2-212-13793-4