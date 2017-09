Newmanity propose une boîte mail originale. Un ton funky, un message écologique et une éthique respectueuse de votre vie privée.

Initié en 2012, le projet Newmanity est français. Il propose une solution e-mail ainsi qu’un système de partage de fichiers. Ce sont les valeurs portées par ce projet qui le sortent de l’ordinaire.

On sait que l’informatique d’aujourd’hui est très polluante, ne serait-ce qu’en terme de production de CO2. Chez Newmanity, leurs services, entièrement alimentés en énergie renouvelable, produisent beaucoup moins de CO2 que leurs concurrents. Pas de scan de vos mails, pas non plus de vente de vos données personnelles, la société entend "respecter la vie privée de ses utilisateurs."

Basé sur des logiciels libres, Zimbra et Folio, le service est gratuit pour les particuliers. Pour les entreprises, cela coûte 4 euros.