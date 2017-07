Le langage d’Apple continue de s’améliorer, notamment grâce aux contributeurs externes, depuis que le langage est passé en open source. Cette version est toujours compatible avec la version 3.0. Notons l’arrivée de deux nouveaux membres dans le protocole Sequence, des améliorations dans l’attribut @availability. Le support des systèmes Linux est meilleur grâce aux contributions d’IBM et ses diverses implémentations, NSDecimal, NSLengthFormatter, l’amélioration de la fonctionnalité URLSession ou encore de la sérialisation JSON. Le langage est de plus en plus solide, reconnu par les développeurs, mais il ne propose pas encore de grandes innovations en restant compatible avec ses versions précédentes.

Les équipes d’Apple travaillent actuellement sur la version 4 qui devrait être disponible dans le courant de l’année. Swift 3.1 est dorénavant disponible dans la version 8.3 de Xcode.

