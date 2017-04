Le projet Linux, même s’il est loin d’avoir envahi les postes de travail des particuliers, n’en est pas moins un énorme succès. Dans de très nombreux domaines, Linux et les technologies libres sont devenu des outils incontournables. C’est une belle réussite pour les membres de la Fondation Linux dont la « communauté des participants » ne cesse de s’agrandir. Elle estime cette année que le cap des 1000 adhérents sera dépassé. C’est notamment grâce à ses projets de formation qu’elle peut toucher et sensibiliser un grand nombre d’utilisateurs. Elle estime avoir déjà formé plus de 800.000 étudiants.

La Fondation Linux peut être fière du travail accompli. Même s’il reste encore des progrès à faire, de nouveaux contributeurs et adhérents continuent de la rejoindre. Elle trouve de nouveaux partenaires dans des domaines de plus en plus variés, comme les télécoms ou encore l’automobile.

