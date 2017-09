Disponible dans un premier temps aux Etats-Unis, VMware Cloud on AWS combine la plateforme Software-Defined Data Center (SDDC) de VMware et l’infrastructure Amazon Web Service (AWS).

Les clients VMware Cloud on AWS peuvent bénéficier d’un monitoring entièrement automatisé, pilotée par l’intelligence artificielle (AI) et au travers de toutes les couches IT (full stack).

Dynatrace découvre automatiquement et en continu l’ensemble des dépendances d’une application, en apprend le comportement et en détecte les anomalies, afin d’identifier de manière proactive la cause des problèmes de performance. Des tableaux de bord préconfigurés et automatiquement ajustés permettent de garder en permanence un œil sur leurs environnements applicatifs hyper-dynamiques, notamment pendant les évènements vMotion.