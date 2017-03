Le framework Vulkan a été développé afin de remplacer le vieillissant OpenGL et pour moderniser l’usage des GPU. La première version date de février 2016. Cette API est soutenue entre autres par AMD, qui vient de publier un nouveau framework de développement.

Nommé « Anvil », celui-ci est conçu en C++, il est multiplateforme et disponible en open source, sous licence MIT. Parmi ses fonctionnalités, on pourra noter un allocateur de mémoire, une gestion automatique de la durée de vie des objets ou encore une intégration avec le gestionnaire de fenêtre (XCB et Windows pour le moment).

Pour pouvoir utiliser Anvil, il suffit d’avoir le SDK Vulkan installé sur son système ainsi qu’un compilateur C++11. Compatible avec toutes les versions de Vulkan, il supporte aussi les implémentations d’AMD.

Liens :

Le site de Vulkan

Le dépôt Github d’Anvil