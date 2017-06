En novembre dernier, la première édition du MOOC sur l’Entreprise Agile avait totalisé plus de six mille inscrits. Forts de ce succès, les auteurs ont décidé d’aller encore plus loin et de coécrire un livre donnant une vision « pragmatique et précise des vertus liées à la mise en place d’une démarche agile dans l’entreprise. »

Désormais, l’entreprise doit relever le défi de l’agilité pour gagner en réactivité et en attractivité. Ce livre permet de découvrir l’entreprise agile, sa culture et ses pratiques. Il présente concrètement ce qui se cache derrière les mots Design Thinking, Lean Startup, Scrum, Lean ou Kanban.

Le lecteur pourra alors évaluer quels impacts l’agilité peut avoir sur son organisation et quelles sont les difficultés généralement rencontrées dans sa mise en place. Il sera aussi abordé la posture de management à privilégier dans les contextes agiles et une mise en avant des chemins qui s’offrent aux lecteurs pour rendre leur entreprise véritablement et durablement agile.

L’ouvrage est notamment disponible sur Amazon France.