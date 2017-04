Désormais, les développeurs ont la possibilité d’utiliser la Suite Elastic et X-Pack sur GCP avec un déploiement autogéré. Les utilisateurs ont désormais la possibilité de lancer un cluster géré et personnalisé via Elastic Cloud sur GPC, après avoir défini quelques paramètres. L’éditeur explique cette signature par une forte demande de sa communauté, « de plus en plus friande de cet environnement ».

Cette offre sera disponible au cours du deuxième semestre 2017, et les utilisateurs qui utiliseront Elastic Cloud sur GCP auront accès, selon le communiqué officiel, « aux dernières versions des produits (open source-), aux fonctionnalités X-Pack et aux support technique Elastic ».

L’annonce sur le blog de Google