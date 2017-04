Google cherche la collaboration et le partage. Avec l’accord Pax, il propose aux constructeurs d’appareils utilisant Android de partager leurs brevets. Cette nouvelle licence communautaire et sans redevance couvre les applications Android et Google qui sont préinstallés sur les périphériques.

Chaque participant va donc s’engager à collaborer avec les autres. Et ils sont plutôt nombreux à avoir accepté, citons notamment Samsung, LG, HTC, ou encore BQ. Ce nouvel accord autour des brevets devrait empêcher les problèmes de poursuites judiciaires liées aux viols de brevets, ce qui est courant dans ce domaine.

Pax assurera également un développement plus serein pour ses 400 constructeurs et 500 opérateurs.

