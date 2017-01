Slimbook, le constructeur espagnol qui propose déjà plusieurs ordinateurs disponibles sous Windows ou Linux, propose aujourd’hui une offre originale. Le KDE Slimbook est un ultraportable fonctionnant sous Linux embarquant l’environnement de bureau KDE. De plus, cette offre a été développée conjointement avec la communauté KDE et permet de profiter pleinement de sa large logithèque. Côté matériel, deux versions sont disponibles. La première dispose d’un processeur Core i5 bicœur à 2,3 Gh, un écran 13,3 pouces full HD, 4 G de RAM et 120 Go de SSD pour 729 euros. Le second embarque un processeur Core i7 bicœur à 2,5 Ghz pour 849 euros.

Proposé avec un châssis en aluminium et plusieurs dispositions de claviers, l’ordinateur offre la possibilité d’augmenter RAM jusqu’à 16 Go et le disque SSD jusqu’à 500 Go.

Liens :

Le site de Slimbook

La page du KDE Slimbook