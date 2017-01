DataTourisme est en ligne, en version bêta, depuis quelques jours. Regroupant les données des offices de tourisme, des agences départementales et des comités régionaux du tourisme, il vise à offrir aux touristes un maximum d’informations utiles. Itinéraires, sites patrimoniaux, hébergements, tout est regroupé et accessible sur cette nouvelle plateforme disponible en français mais aussi en anglais. Cette première version va être testée pendant 6 mois. Les participants sont tous invités à donner des idées afin d’améliorer cet outil, sur un mode collaboratif.

Ce projet est développé par l’État via la DGE ainsi que l’association Tourismes et Territoires. Afin de faciliter la réutilisation des données, à terme, tout sera publié sous un seul et même format.

Liens :

Le site de l’association Tourismes et Territoires

Le portail DataTourisme