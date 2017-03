Chti’Plouf est un robot subaquatique conçu pour illustrer Wikipédia et servir la science.

Développé par un passionné du monde sous-marin, Florent Lamiot, qui aime aussi partager ses recherches, Chti’Plouf est un robot subaquatique qui permet de prendre des photos et de filmer la faune aquatique.

Pour son projet open source, il collabore avec des roboticiens, l’INRIA ou encore des fablabs. Tout se passe de façon collaborative. Les plans et les données sont accessibles à tous et Wikiversité sera leur plateforme et laboratoire de recherche. Chti’Plouf permettra de mieux étudier le milieu subaquatique notamment dans des lieux de « renaturation ».

Le premier seuil de leur campagne de financement participatif a été atteint. Le projet va pouvoir continuer à évoluer et ainsi partager des images dans les écoles mais aussi avec les scientifiques.

