Décidément, les concurrents se font légion pour le Raspberry. Cette fois-ci, c’est Asus qui vient de dévoiler son projet, le Tinker Board, un mini-ordinateur de la taille du Raspberry mais plus puissant que le Pi 3. Il embarque un SoC quatre coeurs Rochip ARM Cortex-A17 cadencé à 1,8 Gh avec 2 Go de RAM LPDDR3. Autre avantage sur le Raspberry, en plus de sa puissance, il peut décoder la vidéo en 4K et l’audio en 24 bits, et ce nativement. Il dispose d’une sortie vidéo HDMI 2.0, d’une prise Ethernet Gigabit et du Bluetooth 4.0. Autrement, le Tinker Board compte 4 prises USB 2.0, du Wifi et un lecteur de carte microSD. Également présent, un plateau de 40 broches GPIO ainsi qu’une prise audio jack.

On le voit, c’est un concurrent sérieux du Raspberry en terme de performance, mais qui a un coût, car il est vendu au prix de 64 euros. De plus, le Raspberry dispose de son propre système dédié, Raspbian, alors que le Tinker Board n’en propose pas, même s’il fonctionne avec des distributions comme Debian ou encore KODI.

Liens :

Le site d’Asus

Acheter le Tinker Board sur Farnel