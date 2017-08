Librem 5 s’annonce comme un smartphone (5 pouces) dépourvu d’Android - et forcément d’iOS - et qui insiste sur deux points clés : la sécurité et la vie privée.

L’appareil sera fourni avec un noyau Linux et un système d’exploitation comprenant du logiciel libre uniquement. L’OS est un dérivé de Debian (comme PureOS). Ce serait le premier smartphone « IP native » du marché et il est compatible avec les réseaux 2G, 3G, 4G/LTE. Le CPU est séparé du Baseband. Sa fiche technique : CPU i.MX6 ou i.MX8, USB Type C, GPS, Wi-Fi ac, appareil photo, etc.

Les applications sont essentiellement des webapps. Elles sont donc HTML5 et pas forcément natives. De Twitter à Instagram en passant par Youtube et France.tv, rien ne devrait lui résister.

Comme Canonical l’avait rêvé avec Ubuntu - avant que Windows 10 ne mette le système à l’œuvre, la version mobile de PureOS, une fois branchée à un écran, peut faire office d’ordinateur portable grâce à la compatibilité avec les applications Linux.

Objectif : 1,5 millions dans les 60 jours. Pour l’instant, 6% du projet est financé.

Le site web