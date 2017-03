Lors de la Game Developers Conference, le groupe Khronos, créateur du standard Vulkan, a annoncé la mise en place du groupe de travail OpenXR. Le but de celui-ci ? Développer un standard open source pour le domaine de la réalité virtuelle et augmentée qui permettrait une meilleure compatibilité entre les différentes plateformes. L’enjeu est de taille car c’est un marché qui se développe fortement. Tous les grands acteurs du marché sont présents, notamment AMD, ARM, Google, Intel, Nokia, Valve, Oculus ou encore Unity.

Curieusement, ou non, il manque Microsoft. Mais celui-ci propose déjà sa propre technologie avec Windows Mixed Reality et doit donc voir d’un mauvais œil l’arrivée d’un concurrent, open source qui plus est.

