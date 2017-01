Le SmartDevice Link Consortium vient d’être créé par Ford et Toyota. Son but est de développer une plateforme ouverte pour la connectivité des systèmes d’infotainment. Il servira d’interface entre le système interne du véhicule et les applications Android ou iOS. Cette plateforme commune a déjà reçu le soutien de nombreux participants comme Mazda, le groupe PSA, Suzuki Motor mais aussi Pionner ou QNX. Cela devrait simplifier le travail des constructeurs mais aussi attirer les développeurs souhaitant créer leurs propres applications.

Le SmartDeviceLink se base sur AppLink, logiciel développé par Ford et devenu libre en 2013. Plusieurs millions de véhicules dans le monde utilisent déjà ce système pour permettre au conducteur de contrôler des applications via des boutons ou des commandes vocales.

