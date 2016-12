L’application Wmail va prochainement fêter sa première année d’existence. Le but est de pouvoir accéder et gérer ses mails Gmail sans utiliser son navigateur web. Conçue à l’aide de Chromium, Electron et React, Wmail est disponible, à l’identique, pour Windows et Linux. Le logiciel reprend l’interface de Mail ou Inbox, mais on peut également la personnaliser avec son propre code CSS et Javascript. Une icône indique le nombre de mails non lus et il est évidemment possible de recevoir des notifications, visuelles sonores. Wmail utilise les mêmes raccourcis clavier que Gmail et on peut glisser déposer ses pièces-jointes directement dans ses mails.

Le code est bien sûr disponible sur un dépôt Github et est publié sous la Mozilla Public Licence.

Liens :

Le site de Wmail

Le dépôt Github