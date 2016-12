Une application qui permettrait d’améliorer et d’enrichir la visite du musée représentait une vraie demande que se soit des visiteurs mais aussi du personnel du musée. C’est maintenant chose faite. Développée par des étudiants de l’IAE et de l’IUT de La Rochelle, financée par la DRAC de la Nouvelle-Aquitaine, l’application est actuellement en test et devrait être disponible au téléchargement, sur iOS et Android, en janvier. L’usage de cette application permet d’ajouter des commentaires et explications supplémentaires et, de plus, un parcours dédié aux enfants est aussi disponible.

Notons qu’une deuxième version, qui devrait être plus intuitive, incorporant des objets connectés ainsi qu’une version anglaise, est déjà à l’étude. Ce logiciel publié en open source pourra être utilisé dans tous les musées.

