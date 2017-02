Très utilisée dans la publicité (ou l’espionnage), l’empreinte d’un système est réalisée en combinant plusieurs caractéristiques de l’environnement cible grâce au navigateur. Mais en changeant celui-ci, l’empreinte changeait également. Mais ça, c’était avant que des chercheurs des universités de Lehigh et Saint Louis ne s’emparent du sujet. Ils ont réussi à créer une empreinte unique qui reste la même malgré les changements de navigateur, du moins pour certains. Cela a été rendu possible grâce à l’utilisation de fonctions utilisant des API du système en plus des simples caractéristiques du navigateur.

Afin de prouver leurs recherches, ils ont développé un petit programme de test nommé Unique Machine. Le code, ainsi que les résultats de leurs travaux, sont disponibles sur un dépôt Github. Leur test aurait un taux de réussite de 99 %.

Liens :

L’analyse de leurs travaux

Le dépôt Github