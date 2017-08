MapR annonce, dans la foulée, aussi plusieurs partenariats et une solution complète Data Governance Quick Start Solution (QSS) ainsi que la création d’un cluster entièrement sécurisé et correctement gouverné.

MapR explique son approche de la traçabilité : elle fondée sur DataOps et inclut un mécanisme évolutif qui permet de répéter l’ingestion des données à partir de n’importe quel point et de recréer les bases de données dérivées. Les entreprises peuvent ainsi produire une traçabilité des données, particulièrement utile dans les secteurs réglementés comme ceux des administrations publiques, de la santé et des services financiers.

Les capacités de la plate-forme Converged Data Platform de MapR permettent également de « revenir en arrière » et de répéter les expériences de machine learning sur les mêmes fichiers exactement pour reproduire les résultats. MapR-DB et les documents JSON natifs permettent de stocker et d’interroger les métadonnées (comme les sources de données, les transformations, la gérance, etc.) de façon efficace et ultra évolutive.

De plus, MapR a récemment sorti une solution intégrée de data lake conforme au nouveau règlement GDPR avec Talend.

Des partenariats autour de la gouvernance des données

MapR a annoncé l’élargissement de plusieurs partenariats importants dans le domaine de la gouvernance des données, notamment avec Cask (plate-forme Open Source de développement d’applications Hadoop), Collibra (start-up spécialisée dans la gouvernance des données) et Waterline (start-up dont la technologie permet de cataloguer de façon automatisée les données dites ‘cachées’ ou sous-exploitées).

La solution Data Governance Quick Start Solution

Cette offre nouvelle s’adresse aux entreprises qui souhaitent déployer en quelques semaines un système entièrement gouverné. Elle s’appuie sur la plate-forme Converged Data Platform de MapR.

