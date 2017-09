Malgré l’engouement durable suscité par les perspectives offertes par les conteneurs, seules 25 %des entreprises utilisent vraiment cette technologie en production, ce qui représente une hausse négligeable de trois pour cent par rapport à 2016, selon une étude générale consacrée à ce sujet par la Fondation Cloud Foundry.

La Fondation a enquêté auprès de 540 développeurs dans différents secteurs industriels.

« Le rapport de 2016 sur les conteneurs avait mis en évidence l’engouement suscité par les conteneurs et par leurs perspectives même si cet enthousiasme était tempéré par les difficultés de déploiement, de gestion et de coordination des conteneurs à grande échelle », affirme Abby Kearns, Directeur général de Cloud Foundry Foundation. « Un an plus tard, notre étude de suivi a constaté le même intérêt croissant mais l’adoption effective des conteneurs marque toujours un retard. Selon nous, l’adoption progressive et même lente, des conteneurs en production ne fait que traduire le problème principal mis en évidence par notre rapport de 2016 sur les conteneurs, soulignant qu’il existe de réelles difficultés de gestion des conteneurs, qui subsistent à grande échelle ».

En 2016, il existait peu de solutions d’entreprises pour la gestion des conteneurs Docker. Il n’existait visiblement pas de solutions d’entreprises satisfaisantes autres qu’un service de conteneurs géré par le fournisseur ou une plate-forme en tant que service (PaaS).

En 2017, 53 % des sociétés utilisant des conteneurs en confiaient la gestion à un service de gestion de conteneurs, comme AWS EC2 ou GCE ou à la plate-forme en tant que service d’un fournisseur comme IBM Bluemix ou Microsoft Azure.

Seules 15 % d’entre elles employaient des outils d’orchestration de conteneurs autogérés. Sur ce nombre, 27 % utilisaient CoreOS Tectonic (distribution commerciale de Kubernetes) et les autres Hashicorp Nomad, Docker Swarm et Mesos, dans une proportion de 20 % chacune. Aucune d’entre elles n’utilisait le système open source Kubernetes de manière autogérée.

Au sein de la communauté technologique, il existe également un consensus de plus en plus large selon lequel l’adoption de Kubernetes progresse et remplace à la fois Mesos et Docker Swarm au sein des outils d’orchestration de conteneurs autogérés. L’observation d’autres indicateurs de mesure, comme Google Trends, révèle que l’intérêt suscité par Kubernetes s’est accru de près de 200 % en un an, tandis que Docker Swarm ne suscitait que 66 % d’intérêt supplémentaire et Mesos demeurait inchangé.

