De plus en plus de projets visent à faire se rapprocher l’homme des villes de ses ressources alimentaires. Une sorte de retour à la terre, mais en milieu urbain. Les avantages sont divers, mais citons notamment la production locale qui permet de moins émettre de pollution pour son transport et de réduire son empreinte énergétique. C’est ce que vise le projet The Growroom, une ferme urbaine développée par SPACE10 qui intéresse des collectifs dans le monde entier. Cette sphère de 2,8 mètres sur 2,5 fait pousser des plantes en étages. Son empreinte énergétique est faible. Les initiateurs de The Growroom ont décidé de mettre les plans en accès libre, afin que partout à travers le monde d’autres projets puissent voir le jour.

Ce projet qui permettrait de relocaliser en partie l’agriculture et bio, est un projet vraiment intéressant et qui devrait se développer un peu partout sur la planète, pour le bien de tous.

