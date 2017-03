Même si le principe n’est pas complètement nouveau, le projet est intéressant. The HangPrinter est une imprimante 3D permettant de créer des objets de grande taille. Le principe ? L’imprimante est fixée à des câbles et des poulies qui peuvent s’accrocher au plafond ou aux murs afin d’imprimer des objets vraiment imposants. C’est un étudiant en physique de l’université d’Umea, le Suédois Torbjorn Ludvigsen, qui a mis au point The HangPrinter. L’avantage de son procédé est qu’il est peu coûteux, environ 230 euros d’après lui, ce qui le rend très accessible. De plus The Hangprinter est open source, les plans sont librement accessibles et l’imprimante peut s’auto-répliquer et produire la plupart de ses propres pièces.

Même si le projet est fonctionnel, Torbjorn Ludvigsen souhaite continuer à l’améliorer encore, et envisage une campagne de financement participatif pour cela.

