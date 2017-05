Le MRO Americas, grand salon de la maintenance aéronautique, se tenait à Orlando fin avril. C’est à cette occasion que l’ECA Group a dévoilé son nouvel outil de maintenance, la tablette TP10-A429.

Elle permet le diagnostic et la maintenance des avions. Destinée aussi bien aux opérateurs qu’aux avionneurs et équipementiers, elle est compatible avec le standard ARINC 429. L’utilisation de ce standard permet de détecter l’origine d’un problème beaucoup plus rapidement, sans avoir à démonter le système. De plus, face à ses concurrents, cette tablette a un design beaucoup plus adapté avec son écran tactile de 10 pouces et son interface utilisateur simplifiée.

La tablette TP10-A429 fonctionne grâce à un environnement Linux, ce qui permet à ECA Group d’être totalement autonome vis-à-vis de son produit et de mieux répondre à l’obsolescence des composants.