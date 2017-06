UDOS est une université d’été dont le but est de réunir sur un lieu convivial les passionnés du développement logiciel libre et open source. L’édition 2017 aura lieu à Digne du 28 au 30 juin.

UDOS se donne comme objectif de faire vivre l’esprit du développement logiciel collaboratif et libre, sur des sujets variés, à la fois par l’apprentissage mais aussi par le partage.

Au programme de l’édition 2017 :

Cartographie libre ;

Développement web ;

Le web des données ;

Big data.

Et pendant ce temps, une douzaine de collégiens et lycéens se retrouvent chaque semaine à Digne pour EDOS, l’École de développement de logiciel libre. Ces initiatives sont portées par l’association Café de l’Industrie avec le soutien de la Région PACA, la ville de Digne-les-Bains, la Communauté d’agglomération Provence-Alpes et le Lycée Pierre-Gilles de Gennes.