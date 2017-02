VLC, le lecteur multimédia phare du monde des logiciels libres, continue de s’améliorer et la prochaine version proposera de nombreuses nouveautés. Pour le moment, seule une version bêta est disponible. Tout d’abord, l’interface a été retravaillée avec notamment plus d’informations sur le portail des vidéos. Pareil pour l’audio, avec l’affichage en fond de la pochette de l’album en écoute. Le « material design » fait son entrée pour l’affichage des albums et des playlists. Côté fonctionnalités, VLC supporte désormais les vidéos en 360°. La recherche dans votre bibliothèque a été modifiée et la recherche vocale de Google Now est maintenant intégrée.

Autre nouveauté intéressante, la compatibilité avec Android Auto ou le support des ratios d’écran 18:9 de certains smartphones.

Liens :

Le site de VLC

Télécharger la version bêta