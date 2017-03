Plusieurs nouveautés apportées à cette version de la plateforme permettent d’élargir le périmètre d’automatisation DevOps en entreprise et de « relier plusieurs playbooks pour composer des tâches plus longues et complexes », selon l’éditeur.

Ansible Tower by Red Hat utilise en interne le projet d’automatisation open source Ansible. Parmi les nouveautés et améliorations d’Ansible Tower 3.1, citons

Il est possible de concevoir des workflows puissants complets, avec points de décision, embranchements logiques et notifications intégrées pour orchestrer le cycle de vie de l’application.

Le clustering scale-out permet de faire tourner plusieurs tâches simultanément.

Une fonctionnalité de recherche universelle permet aux utilisateurs d’effectuer des recherches et de les filtrer dans Tower en fonction de l’exécutant, de modèles de tâches, de l’inventaire utilisé, etc.

L’interface utilisateur est localisée dans deux nouvelles langues, japonais et français. L’interface traduite permet d’utiliser Ansible Tower 3.1 dans toute l’entreprise étendue.

Ansible Tower 3.1 by Red Hat est disponible sur le portail client de l’éditeur.